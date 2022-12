FitnessOskar und Mandy: Für ein zweites Baby brauchen sie eine Genehmigung!

Oskar Ogorkiewicz (alias FitnessOskar) und seine Partnerin Mandy (alias Healthy Mandy) haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten: Ihr Sohn Rio kam mit einer Autoimmunerkrankung zur Welt und starb mit nur viereinhalb Monaten.

Erst im Juli 2022 verkündete das Paar über Social Media stolz, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Sohn Rio eroberte im Sturm nicht nur die Herzen von Mama und Papa, sondern auch die der Follower. Um so mehr Menschen trauern nun um Rio, bei dem das IPEX-Syndrom diagnostiziert wurde. Bei dieser seltenen Autoimmunerkrankung sind die Überlebenschancen sehr gering. Mit einer Stammzellenspende wurde versucht, den kleinen Kämpfer zu retten. Doch leider vergebens. "Rio wurde am 19.07.2022 um 23:44 Uhr geboren – wir waren 143 Tage im Krankenhaus. Am 09.12.2022 um 19:14 Uhr hat sein Herzchen aufgehört zu schlagen", schrieb das Paar in einem Instagram-Post. "Ruhe in Frieden. Danke an alle, die an Rio geglaubt haben und danke an alle, die uns beistehen, diese Zeit auch nur ansatzweise zu überstehen."