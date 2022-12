Kate Hudson spricht über das Co-Parenting mit drei verschiedenen Vätern

2016: Meine Mutter, Schauspielerin Goldie Hawn, ermöglichte mir mit ihrer optimistischen und fröhlichen Art einen guten Start ins Leben. Da sie so eine tolle Komödiantin ist und zahlreiche Filme in der Richtung gemacht hat, wissen viele nicht, dass sie auch eine sehr sensible und nachdenkliche Seite hat. Sie hat mich immer ermutigt, unkonventionell und offen zu sein. Außerdem hat sie mir gezeigt, wie viel leichter man durchs Leben geht, wenn man viel lacht und Dinge nicht zu ernst nimmt. Das ist das Wichtigste, was ich je gelernt habe.