5 Promi-Mütter völlig am Ende: Mit ihrem Geständnis brechen sie ein Tabu

Lena Gercke spricht offen über die Belastung

Mit nur einem Kind war alles gut, aber seit Töchterchen Lia auf der Welt ist, stößt Lena Gercke immer öfter an ihre Grenzen. Bei Instagram folgt sie Accounts, die Mütter darin bestärken, dass sie nicht jede Facette des Mutterseins lieben müssen und dafür kein schlechtes Gewissen haben brauchen. Immer wieder zeigt sie sich bei Instagram völlig erschöpft, und in einem Interview verriet sie jetzt, dass auch ihre Beziehung zu Regisseur Dustin Schöne leidet: "Es ist eine Belastungsprobe, man kommt an seine persönlichen Grenzen. Das macht etwas mit dir und mit der Beziehung. Entweder du wirst ein gutes Team – oder die Beziehung scheitert", verriet das Model gegenüber "Gala". Das Wichtigste sei, "nicht alles auf die Goldwaage zu legen und nicht ständig abzumessen, wer am meisten für wen macht."

Erstaunlich offene Worte für das Model, das sonst sehr auf Privatsphäre bedacht ist!