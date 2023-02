Ryan Reynolds und Blake Lively heißen Kind Nr. 4 willkommen!

Die Welt mit Kinderaugen sehen

Am Elternsein liebe ich vor allem, das ich wieder auf ein mentales und emotionales Level kommen kann, das ich eigentlich vor 30 Jahren hinter mir gelassen hatte. Als Eltern erlebt man dieses beeindruckende Wunder: kleine Versionen von uns selbst. Auf einmal ist es ganz leicht, die Welt mit anderen Augen zu sehen: Du versetzt dich einfach in deine Kinder. Das ist ein ziemlich cooles Gefühl. "

Quatsch machen und Wissen vermitteln

Natürlich mache ich ständig Quatsch mit meinen Töchtern, aber ich versuche auch, so viele Informationen wie möglich in ihre Köpfe zu bekommen. Ich will ihnen zeigen, wie die Welt funktioniert. Ich will, dass sie alles hinterfragen und sich auch für das Zufällige und Undurchschaubare interessieren, nicht nur für das, was alle interessiert.

Du weißt nie, was letztendlich bei ihnen ankommt und sie am meisten berührt, aber wir sind es unseren Kindern schuldig, sie schon in jungen Jahren mit so viel Kultur und Gesellschaft wie möglich zu konfrontieren. Diese ersten, formbaren Jahre sind einfach am wichtigsten.

Familie und Beruf unter einen Hut bringen

In Bezug auf unsere Arbeit wird es für meine Frau Blake und mich schon mal kompliziert. Meine Frau hat auf jeden Fall die Hauptrolle, wenn es darum geht, uns als Familie zu organisieren. Dafür bewundere ich sie.

Insgesamt haben wir beide erkannt, dass wir unseren Beruf als Schauspieler nicht aufgeben wollen, denn das Schauspielern hat uns geformt und uns zu den Menschen gemacht, die wir sind. Das zu verlieren, würde bedeuten, uns als die Person zu verlieren, die wir sind. Wir wollen unseren Kindern vorleben, welche Rolle die Arbeit für uns spielt, wie wir damit umgehen und sie an unser Leben anpassen. Dies sind gute Werte, die wir unseren Kindern vermitteln wollen.

"Privatsphäre ist uns wichtig"

Unsere Privatsphäre ist uns wichtig. Wir wollen unsere Kinder nicht als "Kinder von Promis" aufwachsen lassen. So werden sie sich nicht fühlen. Sie leben einfach in einer liebevollen Familie. Klar wird es merkwürdig sein, wenn die Presse Fotos von ihnen machen will, aber ich werde sie so weit es geht von unnötiger Öffentlichkeit abschirmen.

Ich glaube, niemand würde Kindern die Chance und das Recht nehmen wollen, als Menschen zu wachsen. Schließlich sind sie doch das Wichtigste in unserem Leben, oder?