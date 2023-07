Sasha: "Manchmal kommen mir schon die Tränen, nur weil ich meinen Sohn da sitzen sehe"

Sasha (51) starte in den 90er-Jahren als Popstar mit Hits wie "I feel lonely" durch, erfand sich rund zehn Jahre später als Rock'n'Roller Dick Brave neu und ist inzwischen auch bekannt durch Musik-Shows wie "The Voice Kids" oder "The Masked Singer". Mit seiner Frau Julia Röntgen ist er seit 2011 liiert, seit 2015 verheiratet, und 2018 machte Sohn Otto ihr Glück perfekt. Für ihren Sohn hat das Paar nun gemeinsam ein Kinderbuch geschrieben: "Toto und der Mann im Mond". Zeitgleich erscheint Sashas Musikalbum für Kinder.