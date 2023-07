Vice Miss Germany Lena Jensen ist schwanger: "Ich wurde als Kind missbraucht!"

Es gibt Frauen, die, nachdem sie als Kind sexuell missbraucht wurden, kein Baby bekommen können ...

Ja, so etwas hinterlässt tiefe Wunden. Bei einigen ist das körperlich bedingt, da ist wirklich etwas zerstört worden. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass durch den sexuellen Missbrauch von Kindern den später erwachsenen Frauen das Kinderkriegen genommen werden kann. Es ist krass, dass die Strafen dafür nur so gering sind. Ich wusste auch nicht, ob es bei mir klappen würde, das habe ich nicht untersuchen lassen. Manchmal verwächst sich das auch in der Pubertät wieder. Ich habe es einfach darauf ankommen lassen, und bin sehr dankbar, dass bisher alles gut läuft. Hoffentlich bleibt das so. Andere Frauen haben psychisch so starke Beeinträchtigungen aufgrund des Missbrauchs, es kann einem so viel genommen werden! Manche entwickeln als Folge eine multiple Persönlichkeitsstörung oder andere chronische Krankheiten. Oder sie haben zu große Angst.