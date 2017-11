Die neue Ausgabe von Leben & erziehen gibt’s jetzt mit zwei Extra-Heften am Kiosk. Mit tollen Vorlese-Geschichten und stimmungsvollen Ideen für die Adventszeit.



Ist euch auch schon ganz „hyggelig“ zu Mute? Der neue Trend kommt aus Dänemark, dort bedeutet das Wort „Hygge“ so viel wie Gemütlichkeit. Wir finden, dass das wunderbar in die Vorweihnachtszeit passt und haben deshalb unsere Autorin Kristina Junker gebeten aufzuschreiben, wie mit ganz viel „Hygge“ Advent und Weihnachten noch schöner werden.

Was ihr sonst noch in der aktuellen Ausgabe von Leben & erziehen findet, lest ihr HIER!

Advent mit Kindern

Einen Nikolaus kneten, zarte Sterne falten oder einen Bäumchen-Adventskalender nähen? Im Extra „Advent mit Kindern“ haben wir 24 zauberhafte DIY-Ideen für die ganze Familie zusammengestellt. Manche schaffen Kinder ganz alleine, bei anderen brauchen sie Mama oder Papa. Aber alle machen richtig viel Spaß!

Schöne Gute-Nacht-Geschichten

Das Kleine ist krank oder oder kann nicht schlafen? Wir haben die schönsten Gute-Nacht-Geschichten in einem Heft gesammelt. Im neuen „Happy family“ kommen Tierfreunde, Märchenliebhaber und Piratenfans voll auf ihre Kosten. Zu den Vorlese-Geschichten gibt es passende Suchbilder und Malvorlagen.

Drei Hefte, ein Preis

Die Extra-Hefte „Advent mit Kindern“ und „Happy family“ gibt es gratis zur aktuellen Ausgabe von Leben & erziehen. Jetzt am Kiosk!