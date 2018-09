Möhren gibt es längst nicht mehr nur in Orange. Das gesunde Gemüse schmeckt nicht nur lecker, sondern sieht dazu auch noch klasse aus – wie in dieser bunten Quiche.



Was für eine Vielfalt: Möhren gibt es mittlerweile in Gelb, Weiß, Rot oder Lila. Die violetten Möhren haben sogar noch eine Besonderheit zu bieten: Sie sind entweder komplett durchgefärbt oder besitzen einen orangen Kern. Auch als Rohkost was fürs Auge!

Tipp

Damit alle Einzelfarben erhalten bleiben, die violetten Möhren getrennt von den andersfarbigen Möhren zubereiten.

Das Rezept für die bunte Möhren-Quiche

Zutaten für den Teig

200 g Dinkel‐ oder Weizenvollkornmehl

Salz

80 ml Wasser oder Weißwein

80 ml Olivenöl

Für den Belag

200 g Frischkäse

etwas Milch

5 EL gemischte Kräuter oder Schnittlauch

Pfeffer und Salz

500 g bunte Möhren

etwas Zitronensaft

Kräuter oder Kresse zum Garnieren

Zubereitung

Mehl, Wasser, Olivenöl und Salz zu einem Teig zusammenkneten und einige Zeit ruhen lassen.

In der Zwischenzeit den Frischkäse mit der Milch und den Kräutern glattrühren und mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Möhren dünn schälen und mit dem Sparschäler in Streifen oder runde Scheiben schneiden, nach Farben getrennt, jeweils wenige Minuten blanchieren. Bei den violetten Möhren etwas Zitronensaft dazugeben, damit sich nicht braun werden.

Eine gebutterte Quicheform mit dem Teig auslegen, am Rand etwas hochziehen. Die Frischkäsecreme auf dem Teig verteilen und mit den Möhrenscheiben oder Streifen belegen.

Bei Umluft (160‐180 °C) etwa 30 Minuten backen.

Weitere Rezepte zu bunten Möhren, aber auch viel Wissenswertes rund um das milde Gemüse, gibt es hier.