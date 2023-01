7 Tricks, die in der Schwangerschaft helfen und später zu Mom Hacks werden

2. Trage für den Fall der Fälle Unterwäsche zum Wechseln mit dir

Pipi-Alarm! Den verspüren in der Schwangerschaft wirklich viele Frauen. Ständig und überall. Ich gehörte zwar komischerweise nicht wirklich dazu, aber quasi all meine Freundinnen berichteten mir davon, wie belastend das unterwegs werden kann. Denn der erhöhte Harndrang kann durchaus dazu führen, dass mal was daneben geht, wenn man mal nicht schnell genug eine Toilette findet. Auch beim Lachen oder Niesen kann durchaus mal ein Tröpfchen im Höschen landen. Da hilft es, wenn man einen zusätzlichen Slip in der Tasche hat. Und wenn man erstmal Mama ist, nun, da gehören Wechselklamotten ja quasi zur Standardausrüstung. Ohne geht gar nichts mehr, vor allem am Anfang. Gelernt ist gelernt.