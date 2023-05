Leo (4): "Ich wurde auf der Autobahn geboren"

In dem Moment fuhr das Paar gerade auf eine Baustelle zu, erlaubt waren 80 Kilometer pro Stunde. "Ich wusste, dass vor der Baustelle oft eine Polizeistreife steht, weshalb ich auf fast 160 Sachen beschleunigte und so an den Beamten vorbei raste", erinnert sich Papa René. Er hoffte, die Aufmerksamkeit der Polizisten zu erregen und ging davon aus, dass die ihm folgen würden. Kurz darauf legte er fast eine Vollbremsung hin und fuhr durch die Absperrplanken in die Baustelle hinein. Doch die Streife hatte ihn gar nicht bemerkt, die Beamten kamen nicht.

Dafür aber der kleine Leo. Rebecca Hussy stieg aus dem Auto aus. "Ich konnte nicht mehr sitzen, kniete mich deshalb auf den Asphalt und stütze meinen Kopf auf den Beifahrersitz." Ihr Mann alarmierte nun per Telefon den Notruf. "Er machte sich Sorgen, weil die anderen Autos und vor allem Lkw so dicht an uns vorbeifuhren". Dann platze die Fruchtblase. René hatte zum Glück Handtücher ins Auto gepackt.

"Mit denen stellte er sich hinter mich." Es wurde ernst, doch ihr Mann bleib ganz ruhig. "Er versicherte, dass wir das zusammen hinbekommen und machte mir Mut." Nach der ersten Wehe kam bereits der Kopf. Und mit der zweiten wurde der kleine Mann geboren, nur etwa eine halbe Stunde nach Abfahrt des Paares. "Mein Mann hielt ihn im Arm, und als ich mich umdrehte, sah ich auch die Polizisten. Sie waren zeitgleich mit Leo gekommen." Mit 3820 Gramm und 56 Zentimetern erblickte ihr Sohn um 23.30 Uhr die Lichter der Welt – oder besser, die Scheinwerfer des vorbeifahrenden Verkehrs.

Geburtsort: Bundesautobahn A7, Fahrtrichtung Würzburg, bei Kilometer 641