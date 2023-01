Die 13 besten Babyparty Spiele: So wird der Tag unvergesslich!

Babyparty Spiele: Quiz

1. Schlaflieder rezitieren

Jeder Gast bekommt einen Stift und ein Blatt und schreibt zwei bis drei Sätze eines Schlafliedes auf. Anschließend werden diese Sätze wie Gedichte vorgetragen. Die anderen Gäste müssen jeweils erraten, um welches Lied es sich handelt.

2. Wahrsager

Die Gäste schließen Wetten über den tatsächlichen Geburtstag des Babys ab und legen eine Liste an. Wer am nächsten liegt, darf der frisch gebackenen Mutter nach der Entbindung einmal ein selbst gekochtes Essen vorbeibringen – alle anderen natürlich auch.

3. Babybrei-Tasting

Es werden möglichst viele verschiedene Breie gekauft oder im Vorfeld selbst frisch zubereitet. Bei dem Tasting, an dem sowohl die künftige Mutter als auch ihre Gäste teilnehmen können, müssen nun die Zutaten erraten werden. Noch etwas schwieriger wird das Ganze, indem den Testessern die Augen verbunden werden, da so keine Rückschlüsse anhand der Farbe gezogen werden können.

Was ihr dafür braucht:

Augenbinden

Babybrei

4. Babyfotos erraten

Jeder der Gäste bringt ein Babyfoto von sich mit. Die Fotos werden dann anonym auf einen Stapel gelegt und die werdende Mama versucht die Babyfotos zuzuordnen.

Alternativ könnt ihr daraus sogar ein Memory-Spiel machen: Dafür braucht ihr passend zum Babyfoto einfach noch ein aktuelles Foto von jedem Gast.

Falls ihr alle gemeinsam spielen wollt: Verteilt an jeden Gast noch kleine Zettelchen mit den Namen aller drauf. Dann kann jeder Gast die Namen den Fotos zuordnen. Gewonnen hat der, mit den meisten Treffern.

5. Babybauch-Umfang schätzen

Hier kommt es darauf an, wer am besten den Bauchumfang der werdenden Mama schätzen kann. Damit das strenge Maßband im Schrank bleiben kann, nehmt doch einfach eine Rolle Geschenkband zur Hand. Jeder Gast schneidet davon die Länge ab, die er für den Bauchumfang für passend hält. Am Ende wird aufgelöst, wer am dichtesten dran ist, indem ihr nacheinander das Band um den Bauch der Mommy-to-be legt.