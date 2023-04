Warum du bei der Geburt nichts falsch machen kannst

Vielleicht kommst du irgendwann während der Geburt an einen Punkt, an dem du dich unwohl fühlst. Nicht wegen solcher Dinge wie möglicher Stuhlgang. Sondern wegen wirklich wichtiger Umstände. Bei der Geburt meines ersten Kindes zum Beispiel hörte ich irgendwann die Sätze: "Sie müssen hier schon mitarbeiten! Am Kind liegt es nicht, das will raus."