Was macht eigentlich eine Doula? Darin besteht der Unterschied zur Hebamme!

Was kostet die Begleitung einer Doula? Übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Noch ist das Berufsbild ja sehr neu, also hier ein paar Fakten dazu. Wie hoch ist beispielsweise das Honorar, das Doulas für die intensive Betreu­ung berechnen? Das "einfache" Pa­ket kostet bei Margareta Kloppen­borg 850 Euro: Dafür betreut sie in drei Gesprächen die Schwangeren, drei Wochen Rufbereitschaft rund um die Uhr – und natürlich die Ge­burtsbegleitung – sind inklusive. Die "Luxusversion" mit einer zusätz­lichen Massage kostet 1.000 Euro. Und die Krankenkasse? Übernimmt die Kosten dafür leider noch nicht. Allerdings: Pro Jahr übernimmt Heilpraktikerin Kloppenborg zwei Geburten "gratis". So sollen sich auch finanzschwache Schwangere ihre Unterstützung leisten können.

Doula bedeutet auf Deutsch "Dienerin der Geburt"

Der Name Doula leitet sich vom grie­chischen Wort "doulalei" ab und steht für so etwas wie "Magd" oder "Diene­rin". Sind jene Frauen also nur ein schlichter Ersatz für das Schaffen der Hebammen? Mitnichten. Sie verstehen ihre "Dienste" als mentale Unterstützung – kein Wunder also, dass nur diejenigen Zugang zu dem Beruf bekommen, die selbst Kinder zur Welt gebracht haben. In Deutschland führt der zu­ ständige Verein Doulas in Deutsch­land (DiD) etwa 250 Mitglieder. Schwangere können auf dieser Seite auch eine Doula finden, die sie während der Schwangerschaft und Geburt begleitet.

Der Unterschied zwischen Doulas und Hebammen

Was aber unterscheidet nun eine Dou­la von einer Hebamme? "Die Doula muss von den Eltern selbst bezahlt werden, während die Hebamme von den Krankenkassen entlohnt wird. Das bedeutet, dass sich diejenigen, die Geld haben, eine intensive Be­treuung kaufen können – und die anderen müssen sich die Hebamme mit mehreren Frauen teilen, deswe­gen sollte eigentlich für alle Frauen eine Eins-­zu-­eins-­Betreuung finanziert werden", erläutert Astrid Giesen, die erste Vorsitzende vom Landesverband Bayerische Hebammen e.V. Generell verstehe sie "das Bedürfnis der Frau, dass immer eine Person an ihrer Seite ist, sehr gut", so die Verbandssprecherin. Auch wenn sie sich natürlich wünsche, dass das Ge­sundheitssystem so gut ausgebaut wäre, dass die Geburtsbegleitung im­mer von Hebammen geleistet wird. Sie sieht den großen Unterschied darin, dass eine Hebamme im Falle von Komplikationen bei der Geburt intervenieren kann – das ist der Doula versagt.

Trotzdem ist die Unterstützung der Gebärenden, körperlich und psy­chisch durch die Doula an ihrer Seite, so enorm wichtig. Margareta Kloppen­borg weiß aus Erfahrung: "Frauen, die sonst im Leben stehen, fühlen sich während der Geburt überfordert und ein Stück weit hilflos." Dem gelte es entgegenzuwirken. "Eine Doula führt keine Untersuchungen durch und erteilt keine medizinischen Ratschläge. Die Aufgabe einer Doula ist es, sich ganz auf die Frau einzulassen und als vertraute Person bei der Mutter zu bleiben. Sie trägt das gesamte Ge­burtserlebnis vom Beginn der Wehen bis zur Geburt des Kindes mit.“