Eine Hebamme berichtet von ihrer eigenen Geburt: "Ich hatte dabei keine Schmerzen ..."

Um kurz nach 18 Uhr nahm der Druck deines Köpfchens nach unten deutlich zu, ich spürte regelrecht, wie er sich ins Becken drehte. Weil ich so neugierig und fasziniert von all dem war, was da passierte, setzte ich mich in die Hocke und untersuchte mich selbst. Mir kam direkt die pralle Fruchtblase entgegen, die dann auch bei der nächsten Wehe unter Wasser zerplatzte. Das erleichterte den Druck im Becken ein bisschen, und von dem Moment an ging alles ziemlich schnell.

Ich verspürte das starke Bedürfnis, mit meinen Händen zu fühlen, was passierte. Mit der nächsten Wehe konnte ich merken, wie dein Kopf in Richtung meiner Finger geschoben wurde – ganz ohne Drücken oder Pressen! Ich war vollkommen erstaunt darüber, welche Kraft so eine Wehe hat, die ich noch immer nur im Rücken spürte. Ich weiß noch, dass ich deinen Papa anschaute und ihn fragte, ob er auch den Kuchen kalt gestellt habe. Verrückt, woran man in so einem Moment noch denkt.

Bei der nächsten Wehe bist du meinen Händen weiter entgegengerutscht. Hätte ich nicht im Wasser gehockt, hätte man deinen Kopf nun sicher schon sehen können, denn ich spürte kleine Härchen an meinen Händen. Dein Kopf kam mit der nächsten Wehe – ein so unbeschreibliches Gefühl! Ich hatte dabei keine Schmerzen und wusste, dass ich nun bereits den schwersten Teil geschafft hatte. Auf Anweisung meiner Hebamme drückte ich danach genau einmal ein wenig mit, und schon rutschte dein Körper hinterher.

Um 18.19 Uhr, nach viereinhalb Stunden richtiger Wehen und zum Lied "Rocket Man" von Elton John, wurdest du kleines, zauberhaftes Wesen zu Hause in der Badewanne direkt in meine Hände geboren. Ganz sanft, selbstbestimmt und genau so, wie ich es mir immer vorgestellt und erträumt hatte. Ich war der erste Mensch, der dich berührte, und konnte mein unglaubliches Glück kaum fassen. Nie zuvor hatte ich so etwas Intensives und Wunderschönes erlebt und dachte sofort: "Das will ich noch mal!" Wenn ich heute daran zurückdenke, bekomme ich noch immer eine Gänsehaut.