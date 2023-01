Frau bringt Kind allein zu Hause zur Welt – nur mit Hilfe eines Feuerwehrmanns am Telefon

Diese Hausgeburt war wohl nicht als solche geplant. In der Nacht zum 4. Januar 2023 geht ein verzweifelter Notruf bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg ein. Am einen Ende des Telefons: Eine Schwangere in der 40. Woche, mit starken Wehen alleine zu Hause. Am andere Ende: Ein Feuerwehrmann, der auf vorbildliche Weise telefonische Geburtshilfe leistet.