Laura (31): "Meine Geburt unter Hypnose war wunderschön – bis ..."

Die Schmerzen waren stärker als erwartet

"Sie ließen uns dann noch mal allein, und ich konnte in der Entspannung sein. Irgendwann kam dann ein Umbruch, der mich etwas aus der Bahn warf. Es wurde so heftig und ich konnte einfach nicht mehr liegen. Ich tigerte durch den Raum und hockte mich hin. In dem Moment kam die Hebamme und leitete mich zum Pressen an. Eigentlich wollte ich mein Baby sanft hinausatmen, aber es tat mir dann doch gut zu pressen."

Und dann war er da – der große Moment. "Im Vierfüßler wurde dann unser kleiner Sonnenschein geboren. Es war wunderschön. Anstrengend und nicht komplett schmerzfrei. Aber einfach eine wunderschöne Erfahrung! Ich fühlte mich so gestärkt mit den Methoden."

Die Geburt dauerte etwa sechs Stunden und Laura hatte außer eines leichten Risses keine Geburtsverletzungen.