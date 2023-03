Der vergessene Beruf: "Meine Mütterpflegerin war meine Rettung nach der Geburt"

"Sie war unser Engel und meine Rettung"

Auch unsere Kollegin Claudia wurde nach der Geburt ihrer Zwillinge von einer Mütterpflegerin betreut. Sie sagt rückblickend:

"Wenn ich an die Wochenbettzeit mit meinen Zwillingen zurückdenke, dann denke ich an Nächte, in denen gefühlt immer eine/r wach war; an Milchstau und Schmerzen in diesen plötzlich riesigen Brüsten, an das große Chaos in unserer Bude, für dessen Beseitigung wir keine Kraft hatten. Und ich denke an Andrea, die unser ENGEL und meine Rettung in dieser Zeit war.

Andrea ist Mütterpflegerin und wurde mir damals von meiner Hebamme empfohlen. Ich liebte sie ab Minute 1, in der sie sich vorstellte: Warme Stimme, sanftes Lächeln – und der Typ Mensch, der vermutlich selbst dann noch ruhig bleibt, wenn unter ihm gerade das Haus einstürzt.

Als mein Mann zwei Wochen nach der Geburt unserer Kinder wieder arbeiten ging, kam Andrea an zwei Nachmittagen pro Woche zu uns. Manchmal brachte sie hausgemachte Stillkugeln oder frisch gekochten Hirsebrei mit Honig, Birnen und Cashewkernen (so gut!) mit, an anderen Tagen kochte sie das beste Rote-Beete-Risotto, das die Welt je gesehen hat – mit den frischen Zutaten, die sie vorher für uns auf dem Markt besorgt hatte.

Sie massierte mich, hörte mir zu, trocknete meine Tränen, wenn mir alles zu viel wurde – oder nahm mir einfach mal für 30 Minuten eins der Babys ab, räumte mit der freien Hand dabei noch auf. Ihr Fokus bei allem, was sie tat, war: dass es mir gut geht.

Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn Freunde oder Familienmitglieder all das für einen tun, und zum Glück gab es auch davon in dieser Zeit reichlich. Aber zusätzlich jemanden zu haben, der (von der Krankenkasse!) dafür bezahlt wird, regelmäßig und verlässlich auf der Matte zu stehen und dafür zu sorgen, dass es einem selbst gut geht – das ist großartig und eine riesige Entlastung, die ich seitdem allen Neu-Mamas in meinem Umfeld (auch ohne Mehrlinge) allerwärmstens empfehle."