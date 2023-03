Mütterpflegerin – der rettende Engel im Wochenbett: "Ohne sie hätte ich es nicht geschafft"

Die Nacht war hart, das Baby schreit, die Kaiserschnittnarbe schmerzt – und der Mann muss frühmorgens los ins Büro. So oder so ähnlich geht es vielen Frauen kurz nach der Geburt. Ein Tag ganz allein mit Baby kann gerade im Wochenbett ziemlich an die Substanz gehen. Wie gut, dass in dieser Situation eine Mütterpflegerin einspringt! Wenn nur jemand diesen Beruf kennen würde ...