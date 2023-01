Mamma Mia! Komische Auswirkungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt

Klar, die Schwangerschaft und Geburt eines Babys sind jedes Mal ein unglaubliches Wunder. Auch klar, dass wir unser Baby um nichts in der Welt "zurückgeben" würden. Anders sieht das allerdings aus mit ein paar lästigen Nebenerscheinungen, die ganz schön unangenehm, peinlich oder einfach nur nervig sein können. Ein kleiner Guide, was sich in und nach der Schwangerschaft – neben dem Offensichtlichen – verändern kann. Das ist natürlich so individuell wie jeder Mensch selbst – und am Ende alles vollkommen normal!