"Ein Notkaiserschnitt kam in meinen Gedanken nie vor"

Vom Loslassen und Annehmen

Von fast allen meinen Vorstellungen zur Geburt musste ich mich verabschieden. Mein Mann sollte der erste Mensch sein, der unsere Tochter berührte, die Nabelschnur wollten wir auspulsieren lassen, Mila sollte die erste Stunde auf meinem Bauch verbringen und auf gar keinen Fall von mir getrennt sein. All diese Wünsche musste ich loslassen. Kurz fühlte ich Wehmut, doch meiner Tochter ging es gut. Mir ging es gut. Alles war gut. Hypnobirthing hat mir vielleicht nicht zu einer schmerzfreien Geburt verholfen. Doch in mir trug ich das stärkende, positive Bild einer Geburt, das dafür sorgte, dass ich während meiner Geburt keine Angst spürte. Dass ich die ganze Zeit im Vertrauen war und an mich glaubte. Und ich bin überzeugt, dass es mir auch geholfen hat, den Notkaiserschnitt (erst viel später verstand ich, dass es "nur" ein ungeplanter Kaiserschnitt war) mit all seinen Konsequenzen annehmen zu können. Es war keine Geburt zweiter Klasse (als ob es sowas geben würde!), ich hatte alles gegeben, was ich geben konnte. So wie jede andere Frau, bei jeder Art von Geburt.

Und ja, vielleicht hätte eine andere Gebärende die Wahl in dem entscheidenden Moment für die Zangengeburt getroffen. Auch ich habe mir diese Frage im Nachhinein gestellt. Tja, was wäre gewesen, wenn …? Wenn ich mich unter der Geburt mehr bewegt hätte? Wenn ich mich früher für eine PDA entschieden hätte? Wenn ich die Selbsthypnose noch intensiver geübt hätte? Ich weiß es nicht. Aber das macht es doch auch aus, das Elternsein. Als Eltern müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, inklusive aller Zweifel. Wir haben so oft gar keine Zeit, Option A gegen Option B in aller Ruhe abzuwägen. Wir müssen sofort handeln, aus dem Bauch heraus. Der Kaiserschnitt war meine Wahl. Und bis heute ist die Narbe, nach über zwei Jahren nur noch ein zarter Strich, für mich ein Symbol für Milas Existenz. Ich trage sie mit Stolz, Demut und Dankbarkeit.

Autorin: Katharina Looks