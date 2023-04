Perinatalzentrum: Bedeutung

In einem Perinatalzentrum arbeiten Ärzte, Hebammen und Pflegepersonal zusammen, um eine umfassende medizinische Versorgung und Unterstützung für Mama und Neugeborenes zu bieten. Dort werden Schwangere und ihre Babys von Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt und darüber hinaus betreut. Diese Betreuung umfasst regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaftsdiagnostik, Geburtsvorbereitungskurse und die Unterstützung bei der Entbindung. Auch nach der Geburt stehen euch und eurem Baby im Perinatalzentrum erfahrene Fachleute zur Seite, um eine optimale medizinische Betreuung und Unterstützung zu gewährleisten.

Was bedeutet "Perinatalzentrum: Level 1?"

Perinatalzentren sind in der Regel in drei Level eingeteilt, wobei Level 1 die höchste Stufe darstellt. Ein Perinatalzentrum Level 1 bietet die höchste Versorgungsstufe für Risikoschwangerschaften und Frühgeburten. Es verfügt über eine Intensivstation für Neugeborene (Neonatologie) sowie eine entsprechende Intensivstation und steht rund um die Uhr mit spezialisierten Fachkräften zur Verfügung. Es können auch schwangere Frauen mit schweren Erkrankungen behandelt werden und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen wie der Kinderchirurgie, Anästhesiologie und Radiologie. Perinatalzentren Level 1 sind in der Regel in größeren Kliniken oder Universitätskliniken angesiedelt und bieten eine umfassende Betreuung für Mutter und Kind.