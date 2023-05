Gesundheitsexpertin spricht Klartext: "Warum wir nicht mehr Rückbildung sagen"

Es ist okay ...

Diese Worte hat die Geschäftsführerin Lea Borgmann verfasst. Sie hat im Zuge der Geburt ihres Sohnes, der heute drei Jahre alt ist, ihr Unternehmen zusammen mit ihrem Partner gegründet. Denn ihr selbst hat damals, in den Wochen nach der Geburt, das gefehlt, was sie jetzt mit ihrer eigenen Firma umsetzt: "Schöne Produkte, die die Wochenbettversorgung in Bio-Qualität garantieren, viel evidenzbasiertes Wissen zum Wochenbett und zwischendurch die kleine Erinnerung, dass absolut alles okay ist." Und "okay" ist es eben auch, dass sich euer Körper noch nicht vollständig zurückgebildet hat oder etwas anders zurückbildet, vielleicht etwas Zeit braucht oder ein paar neue Facetten an den Tag legt.

Das soll übrigens nicht heißen, dass ihr nach Schwangerschaft und Geburt euren Körper einfach sich selbst überlassen solltet. Keine Frage: Eine gewisse Stabilisierung, Stärkung und Pflege tun total gut und sind definitiv wichtig. Aber seid dabei gnädig mit euch – und habt euch lieb!

Ja, und welches Wort dann – statt "Rückbildung"?

Ein paar sehr kreative neue Begriffsvorschläge – statt "Rückbildung" – kamen übrigens aus ihrer Community, berichtet uns Lea. Andere Mamas schlagen folgende Wörter vor:

Regeneration

Neufindung

Postpartal Empowerment

Postnatale Neuentwicklung

Postnatale Erholung

Körperstärkung nach Schwangerschaft und Geburt

Einfach Beckenbodentraining

Heilung

Beckenbodenstärkung und Neufindung

Stabilisierung

Stärkung

Postnatale Beckenbodenstärkung

After-Baby-Movement

Akzeptanz, weil es manchmal schwierig ist, den neuen Körper zu akzeptieren

Lea selbst findet die Begriffsfindung auch nicht ganz einfach und möchte sich ungern festlegen, weil sie glaubt, dass es für jede Frau etwas anderes sein kann. Sie mag allerdings gern die Wörter: Stärkung, Ankommen und Erkundung. Und ihr?

