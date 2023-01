22 cm, das ist der durchschnittliche Durchmesser einer Plazenta – und auch der Wunde, die die Plazenta nach der Geburt an der Innenseite der Gebärmutter hinterlässt. Ziemlich groß, oder?! Würden wir so eine Wunde sichtbar am Körper haben, stünde ein Ausruhen und Genesen vermutlich gar nicht zur Debatte. Doch auch wenn diese Plazentawunde nicht sichtbar ist, ist sie anfällig für Infektionen und braucht gut vier bis sechs Wochen, um vollständig zu verheilen. Selbst nach einer komplikationsfreien Geburt sollten sich Mütter nach der Geburt nicht überanstrengen und die Wochenbettzeit ernst nehmen. Doch in der Realität erlauben sich nur wenige Frauen diese Erholungszeit.