"Birth Esteem": Ein Konzept der selbstbestimmten Geburt

Du sprichst bei "Birth Esteem" von einem Konzept – was genau steckt dahinter?

Geburt ist politisch. Viele der Strukturen, die wir haben, verhindern eine gute Geburt. Die Evidenzen zeigen ganz klar, dass eine Eins-zu-eins-Betreuung das beste Betreuungsmodell einer Geburt darstellt. Sie schafft weniger Interventionen, sowie sicherere und zufriedenstellendere Geburten. Aber durch die Ökonomisierung und die Fallpauschalen werden Interventionen monetär belohnt. Wohingegen die körperlich-beziehungsorientierte Betreuung, die sich oft viele Stunden hinzieht und dadurch viel personellen Aufwand bedeutet, eben nicht abgerechnet werden kann.

Aber das Problem beginnt schon früher. Bereits unsere Schwangerschaftsbegleitung ist in der Regel nicht dahin orientiert, Schwangere in ihrem Körperbewusstsein und ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken, sondern ist sehr darauf fokussiert, Fehler zu finden. Viele Schwangere verlieren dadurch das Vertrauen in ihre Körper und in die eigene Fähigkeit zu gebären und entwickeln stattdessen Ängste. Sie lernen außerdem, dass Expert*innen schon wissen, was für sie gut ist, und entfernen sich so oft von ihrem eigenen Körpergefühl.

Und eigentlich beginnt das Problem noch früher. Nämlich im gesellschaftlichen Konsens, dass Geburt eben schrecklich und sehr gefährlich ist.