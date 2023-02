Unbemerkte Schwangerschaft: "Und plötzlich war ich Mama"

In der anderen Klinik angekommen, wurde Mareike erneut untersucht – und letztlich in einen Kreißsaal gebracht. Noch immer glaubte sie, dass die Schmerzen mit ihrer Darmkrankheit zusammenhängen. Dass sie kurz vor einer Geburt stand, wurde ihr erst wenige Minuten später bewusst. "Plötzlich sagte die Hebamme: 'Sag mir bei der nächsten Wehe bitte Bescheid.' Ich dachte nur: WEHE?! In diesem Moment verstand ich, dass ich offenbar jetzt gerade ein Kind auf die Welt brachte. Mir schossen tausend Gedanken durch den Kopf. Und tausend Ängste, die vor allem dem Baby galten."

Denn: Die zu diesem Zeitpunkt 26-Jährige hatte nicht so gelebt, wie es Schwangeren empfohlen wird. Sie wohnte in einer WG, jobbte neben der Ausbildung in einer Kneipe, hatte Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht. Kein Wunder also, dass sie nun befürchtete, ihrem Kind geschadet zu haben. "Die Gefahr, dass mein Baby behindert oder krank geboren wird, nur weil ich nicht vorsichtig war, schätzte ich riesengroß ein. Doch mir war auch klar, dass ich daran jetzt nichts mehr ändern konnte." Und nicht einmal zum Nachdenken blieb noch Zeit. Denn schon kurz darauf setzten die Presswehen ein – und Mareike hielt plötzlich einen gesunden, kleinen Jungen im Arm!