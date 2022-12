Mit deinem Baby war etwas nicht in Ordnung.

Naja, sonst wäre ja auch alles gut gegangen ... Also, was soll so ein Satz wie "Etwas stimmte nicht mit deinem Baby"? Vermutlich war er ermutigend gemeint, im Sinne von, das Baby hätte wohl ohnehin nicht überleben können, aber besonders feinfühlig ist er nicht. In einem emotional schwierigen Zustand könnte ein solcher Satz unter Umständen sogar noch für (ungerechtfertigte) Schuldgefühle sorgen.