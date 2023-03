Mehr Babys bei Gewitter – erstaunliche Geburtsmythen, die wirklich stimmen

Eine Geburt ist einfach faszinierend und trotz moderner Wissenschaft immer noch ein Stück weit unbegreiflich. Kein Wunder also, dass sich seit Jahrhunderten hartnäckig Legenden und Theorien rund um dieses Thema halten. Gerade wenn man sehnsüchtig darauf wartet, dass es endlich losgeht, setzt man womöglich alle Hoffnung auf das nächste Gewitter oder die nächste Vollmondphase. Doch was ist dran an diesen Volksweisheiten?

Hitze verkürzt die Schwangerschaft

Für Hochschwangere ist Hitze nicht nur eine große körperliche Belastung – sie führt tatsächlich häufig dazu, dass Babys früher kommen. Das ergab eine Auswertung von rund 65 Millionen Geburten zwischen 1969 und 1988 in den USA. Im Schnitt verkürzt eine Hitzewelle Schwangerschaften um sechs Tage, wie Wissenschaftler der University of California herausgefunden haben.

Betragen die Temperaturen mehr als 32 Grad Celsius, steigt die Geburtsrate. Die Forscher gehen von zweierlei Faktoren aus: Bei Hitze steht das Herz-Kreislauf-System unter Stress, und außerdem wird vermehrt das wehenfördernde Hormon Oxytocin ausgeschüttet.