Zwillings-Frühgeburt: "Ich durfte sie nicht halten, sie mussten direkt auf die Intensivstation"

Die Geburt war nicht mehr aufzuhalten ...

30+0 war unser kurzfristiges Ziel, um einen "schweren" Verlauf der Frühgeburt bestmöglich zu umgehen. Unser Wunschziel war 34+0. Alles andere war Wunschdenken, was auch laut den Ärzten nicht wirklich wahrscheinlich war.

So kämpften wir uns tagein, tagaus weiter – bis wir schließlich 32+3 erreichten. Und dann: Ich bekam mitten in der Nacht Wehen. Die Geburt war nicht mehr aufzuhalten.

Intensivstation direkt nach der Geburt

Die zwei kamen per Kaiserschnitt zur Welt und waren direkt in den besten Händen. Leider durfte ich die zwei nicht halten, da sie direkt auf die Intensivstation mussten.

Es gehen einem als frischgebackene Mama so viele Gedanken durch den Kopf. Man hat Ängste und Sorgen wie noch nie zuvor in seinem Leben. Seine beiden Kinder, so klein und zart, das erste Mal zu sehen ... angeschlossen an viele Kabel mit Zugängen und die Atemhilfe in diesem Inkubator ... das hat mir anfangs die Kehle zugeschnürt.

Und dann der nächste Schock: Einer unserer Söhne kam mit einer Neugeboreneninfektion zur Welt, sodass wir die ersten 72 Stunden wieder kämpfen mussten. Doch die beiden waren stark und haben alles gegeben. Nach vier bzw. fünf Wochen Hoffen, Bangen, Zittern, Leiden und Freuen durften wir die zwei endlich endlich mit nach Hause nehmen!

Mittlerweile sind sie fast eineinhalb Jahre alt – und zwei echte Rabauken. Kerngesund und topfit! All die Sorgen haben sich gelohnt.