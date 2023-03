Frühchen-Papa packt aus: "Dieses hektische, ruckartige Atmen habe ich immer noch vor Augen"

Daniel erinnert sich noch gut an der Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit, wenn er seine Kinder auf der Neonatologie liegen sah. "Sie mussten über eine Sonde ernährt werden, weil sie zu schwach waren, um an der Brust zu trinken. Es tut unglaublich weh, wenn man Kinder hat, und man kann nichts für sie tun. Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn einem die Kinder dann mal auf die Brust gelegt werden mit all den Kabeln."

Stress und Hektik in der Klinik

Obwohl jeder Gedanke in dieser Zeit nur seinen Kindern galt, musste Daniel trotzdem funktionieren und einiges organisieren. "Ich musste klären, ob ich überhaupt bei meiner Familie bleiben kann. Ich habe meinen Urlaub verlängert, mein Arbeitgeber war zum Glück sehr kulant."

Nach zwei Wochen waren die beiden Frühchen stabil genug, um in ein Krankenhaus an ihrem Wohnort verlegt zu werden. Zunächst schien sich alles zum Positiven zu wenden. "Sie haben an Gewicht zugenommen und konnten auf eine sanftere Atemunterstützung umgestellt werden." Daniel arbeitete in Teilzeit, um an vier Tagen pro Woche komplett bei seiner Familie im Krankenhaus sein zu können.

Doch der schroffe Umgangston und die gleichgültige Behandlung, die sie im zweiten Krankenhaus erlebten, waren für Daniel und seine Frau schockierend. "Die Schwestern waren immer nur in Hektik. Als wir im Krankenhaus ankamen, hatten die Kinder keine Sonde mehr und meine Frau musste plötzlich stillen, obwohl sie das vorher noch nie gemacht hatte. Meine Frau brach dann irgendwann in Tränen aus, weil die Stillberaterin nur ungeduldig auf sie einredete."