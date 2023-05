Baby Hair: So leicht stylt ihr die abstehenden Härchen

Was genau sind eigentlich Baby Hairs (Baby-Haare)?

Es handelt sich dabei um besonders feine Härchen, die meistens am Haaransatz sowie entlang der Haarkontur sichtbar werden. An diesen Stellen wachsen die Haare der Betroffenen neu nach. Baby-Haare sind also eigentlich ein gutes Zeichen. Und zwar dafür, dass es mit dem Haarwachstum wieder bergauf geht. Sie sind allerdings sehr empfindlich und brechen extrem leicht ab. Deshalb ist es wichtig, sie behutsam zu behandeln und zu stylen.

Ursachen: Dadurch können Baby-Haare entstehen

Nicht nur eine Schwangerschaft oder das Stillen des Babys kann zum Flaum auf dem Kopf der Mama führen. Ursachen gibt es auch andere:

Nach der Geburt : Durch den schnell abfallenden Östrogenspiegel nach der Entbindung (auch als Postpartale Effluvium bezeichnet).

: Durch den schnell abfallenden Östrogenspiegel nach der Entbindung (auch als Postpartale Effluvium bezeichnet). Während der Still-Zeit: Mütter, die ihr Kind stillen, bemerken häufig das Phänomen des "Still-Ponys".

Mütter, die ihr Kind stillen, bemerken häufig das Phänomen des "Still-Ponys". Schädliche Styling-Fehler : Auch zu heißes Föhnen oder häufiges Stylen mit Glätteisen oder Lockenstab können dazu führen, dass Haare abbrechen und fein nachwachsen. Und: Haarbürsten mit zu harten Borsten sind nicht förderlich. Außerdem ein Risiko für die Entstehung von Babyhärchen: das häufige Tragen eines strengen Dutts, eines Pferdeschwanzes oder einer Kopfbedeckung.

: Auch zu heißes Föhnen oder häufiges Stylen mit Glätteisen oder Lockenstab können dazu führen, dass Haare abbrechen und fein nachwachsen. Und: Haarbürsten mit zu harten Borsten sind nicht förderlich. Außerdem ein Risiko für die Entstehung von Babyhärchen: das häufige Tragen eines strengen Dutts, eines Pferdeschwanzes oder einer Kopfbedeckung. Chemikalien: Einige Frauen reagieren heftig auf den Einsatz von gewissen Chemikalien (z. B. Blondierung). Beim Färben werden diese meist ganz nah am Ansatz aufgetragen.

