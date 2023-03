"Eine Schwangerschaft ist eine einmalige Universal-Ausnahme-Ausrede für alles"

Beginnt mit der Geburt etwas Grausames?

Ich habe das nicht verstanden. Wollten die mich einschüchtern? Mir vielleicht die Angst vor dem Geburtsschmerz nehmen, indem sie mich in noch viel größere Panik versetzen vor dem, was erst danach kommen wird? Oder dachten die wirklich, sie hätten eine wertvolle Info für mich, auf die ich alleine nicht gekommen wäre?

Bei so manchem "Oh, dies und das kannst du als Mutter aber nicht mehr machen!" hätte ich liebend gern mit vor Schock weit aufgerissenem Mund geschrien: "WAS!?? Heißt das, wenn ich ein Baby habe, muss ich mich etwa darum kümmern? Das hat mir keiner gesagt!" Natürlich habe ich das nie getan. Ich habe gelächelt, genickt und mir meinen Teil gedacht. Und mich gefragt, warum all diese weisen Ratschläge so klingen, als wäre der Tag der Geburt der Start von etwas Schlechtem – wo er doch in Wahrheit der Beginn von etwas Großartigem sein soll.