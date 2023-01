Wie viele Frauen gelten als "risikoschwanger"?

Etwa 40 bis 50 Prozent der Schwangeren haben in Deutschland eine Risikoschwangerschaft. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass bei all diesen Frauen dramatische Schwangerschaftsverläufe zu erwarten sind. Es heißt schlicht und einfach nur, dass ein oder mehrere Punkte des Risikokatalogs im Mutterpass mit "Ja" beantwortet wurden.

Wie findet man heraus, dass eine Risikoschwangerschaft vorliegt?

Im Mutterpass findet sich auf den Seite 5 und 6 (beziehungsweise auch auf den Seiten 21 und 22) eine Art Risikokatalog. Dieser Katalog, der in Zusammenarbeit von Ärzten und Krankenkassen entwickelt wurde, ist von anfänglich 17 auf nunmehr über 50 Fragen angestiegen. Dass dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du eine Risikoschwangerschaft "attestiert" bekommst, ist also durchaus einleuchtend. Dieser "Katalog" wird am Anfang der Schwangerschaft zusammen mit dem Gynäkologen oder der Hebamme ausgefüllt.