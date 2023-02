"Der Druck auf werdende Mamas ist enorm ...!"

Viele Ratschläge, wenig Nutzen

Ebenso würde ich mir bei der Auswahl des Kindergartens und der weiterbildenden Schule ebenfalls noch ein paar Monate gönnen. Denn ob das Kind eher in einen staatlichen oder doch lieber in den Waldkindergarten gehen sollte, wird man sehen, wenn es den Sand in der Sandkiste isst oder die Hände sofort sauber gemacht bekommen möchte. Meine Erfahrung ist, dass gerade schwangere Frauen den ganzen Tag mit gut gemeinten Ratschlägen konfrontiert werden, von denen sich viele am Ende als wenig brauchbar erweisen.

Die Realität nach neun Monaten Schwangerschaft sieht nämlich oftmals so aus: Von den 25 Erstlingsbodys zieht man am Ende maximal drei an. Und während Teenager ihre Outfits gerne viermal am Tag wechseln, sind Babys deutlich glücklicher, wenn nicht ständig an ihnen herumgezuppelt wird. Die entspanntesten Minis sind meistens die, die eine entspannte Mutter haben.

Und mal ehrlich, ein Baby hat ziemlich überschaubare Ansprüche: Liebe, Milch und Schlafen. Es sind also vielmehr unsere übertriebenen Vorstellungen und Erwartungen, wie alles auszusehen und abzulaufen hat. Dem Säugling ist es gelinde gesagt schnurzpiepegal, ob es nun in einem Kinderzimmer mit englischer Tapete mit passenden Kuscheltieren schläft oder in einem einfachen Beistellbettchen.

Das Einzige was für euer Baby zählt ist, dass ihr möglichst 24 Stunden am Tag bei ihm seid. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dass ihr die letzten neun Monate einen bzw. euren Körper geteilt habt, kommt der Anspruch, immer bei euch sein zu wollen, auch nicht von ungefähr. Schließlich wart ihr eine fantastische Mitbewohnerin – wenn ihr in der Kugelbauchzeit zwischendurch mal fünfe gerade sein lassen konntet...