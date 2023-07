Wochenbettpsychose: "Es war die verrückteste und finsterste Zeit meines bisherigen Lebens"

Dreieinhalb Monate blieb Christina in der Klinik. "Es war wirklich die verrückteste und finsterste Zeit meines bisherigen Lebens", sagt Christina heute. "Ich war durch die Medikamente auf der geschlossenen Station vollkommen ruhig gestellt und nur am Schlafen, aber das war notwendig, um die Psychose erstmal komplett wegzubekommen." Ihre Erinnerung an diese Zeit ist lückenhaft. "Von der geschlossenen Station weiß ich nur noch ab Tag vier einzelne Szenen, zum Beispiel, dass ich einmal versucht habe, zu entkommen und es tatsächlich aus der Station rausgeschafft habe." Weil draußen tiefer Schnee lag, kam sie jedoch nicht weit.

Besserung dank Therapien und Medikamenten

"Das Schwerste war definitiv für mich die Trennung von meiner Familie und von meinem Sohn, den ich dann ganz plötzlich auch nicht mehr stillen durfte und konnte", sagt Christina. "Ich konnte meinem Baby nicht die Nähe geben, die er und ich gebraucht hätten, das war so schwer für mich."

Rückblickend weiß sie jedoch, dass dieser radikale Schritt der richtige war. "Die wichtigsten Maßnahmen, um die Psychose einzudämmen, waren definitiv die räumliche Trennung von meinem gewohnten Umfeld, um potenzielle Gefahren von anderen durch mich abzuwenden und mir eine wirklich Entlastung zu ermöglichen, und die medikamentöse Therapie, ohne die ich nicht aus der Psychose herausgekommen wäre", sagt sie.

Die Nebenwirkungen der ersten starken Medikamente, die sie erhielt, waren heftig. "Mein Blick sah finster aus, meine Arme hingen fast regungslos an den Seiten hinunter und ich schleppte mich über den Gang." Nach Umstellung auf die Langzeitmedikamente verbesserte sich ihr Zustand jedoch. Auf der offenen Station absolvierte Christina einen wahren Therapie-Marathon. "Im Verlauf, als es mir dann besser ging, wurden immer mehr Therapien ergänzt. Zum Beispiel hatte ich Bewegungstherapie, Muskelentspannung, Einzelmassage und Rückbildungsgymnastik, Kreativtherapie, Reittherapie, Konzentrationstraining, Keramiktherapie usw."

Ihre Familie gab ihr Kraft

Jeden Tag besuchten ihr Mann und ihr Sohn sie für anderthalb Stunden auf Station, und ab der dritten Woche durfte sie auch Wochenendurlaub zu Hause machen. "Nach fünf Wochen Psychiatrieaufenthalt wurde ich erst entlassen, doch nach einer Woche bekam ich einen Rückfall und musste nochmal für sehr lange Zeit in die Psychiatrie. Wahrscheinlich war die Belastung zu Hause einfach zu schnell viel zu hoch", weiß sie heute. Erst eine Tagesklinik ermöglichte ihr, wieder in den Alltag zu finden. "So konnte ich langsam in meine Mutterolle neu hineinwachsen und lernen, mit den alltäglichen Stressfaktoren gut umzugehen."