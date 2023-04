Mutter mit 43: "Jeder Monat zwischen Hoffen und Bangen war hart"

Es hat geklappt!

Dass ich überhaupt Mutter werde, und dann noch in diesem Alter, war in jüngeren Jahren sicher nicht so geplant. Ich wollte keine Kinder bekommen und mit Mitte 30 war ich immer noch dieser Meinung. Im Umfeld meines Mannes sind aber alle Väter geworden und mein Mann wünschte sich das auch. Zu dem Zeitpunkt war ich Ende 30 und habe mir gesagt: "Okay, wir probieren es einfach und entweder soll es so sein oder eben nicht". Nach fast einem Jahr hatte ich schon nicht mehr damit gerechnet, aber dann war es so. Mit 39 wurde ich schwanger. Es war ein Auf und Ab der Emotionen, Sorgen und Ängste vor den Veränderungen.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich so gern Mutter bin"

Ich hätte mir vor der Schwangerschaft nicht träumen lassen, dass ich so gern Mutter bin und in dieser Rolle auch sehr aufgehe. An ein zweites Kind hatte ich nach der Geburt absolut nicht gedacht, sonst hätten wir es sicher eher wieder versucht. Die Zeit mit unserem Kind haben wir so sehr genossen, dieses ganz neue Leben mit all seinen Facetten wie Schlafentzug, weniger Einkommen etc., aber dafür gefüllt mit so viel Liebe, Lachen und Freude.