Gesunde Ernährung ist nicht nur in der Schwangerschaft ratsam, sondern kann auch davor von ungeahntem Nutzen sein. Denn einige Nahrungsmittel können die Fruchtbarkeit steigern – und andere wiederum senken. Wer also seine Chancen, schwanger zu werden, erhöhen möchte, sollte ruhig genauer hinschauen, was auf den Teller kommt …