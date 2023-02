Bäuche-Bilder: Hey Mamas, ihr seid alle wunderbar!

Goodbye Babykugel, Goodbye Schwangerschaftsglow … Kaum eine Frau ist nach der Geburt so richtig happy mit ihrem Body. Vor allem unsere Körpermitte kriegt beim Blick in den Spiegel – in unseren Gedanken – ihr "Fett weg". Schlaffe Haut, ein paar Kilo mehr, Dehnungssteifen und/oder Kaiserschnittnarbe: Kann nicht alles wieder so sein, wie früher? Unser Bild ist geprägt von den "Schönheitsidealen" unserer Gesellschaft, die auch vor Frauen, deren Körper gerade erst die krasseste Leistung vollbracht haben, keinen Halt machen.