5 Umstandskleider für Silvester, die deinem Babybauch echt schmeicheln

Kleid für Schwangere UND stillende Mamis:

Dieses Baumwollkleid (mit einem kleinen Elasthan-Anteil für eine gute Passform) ist nicht nur hübsch, sondern auch extra-gemütlich. Und es kann in der Stillzeit gleich weiter getragen werden, da es mit einer Stillfunktion ausgerüstet ist. Wie praktisch! Und: Made in EU! Von Selente Mummy Love, ab 24 Euro – ist in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.