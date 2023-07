Wartungshinweis: Diese beliebten Woom-Kinderfahrräder brauchen einen Sicherheits-Check

Welche "woom"-Modelle sind betroffen?

Die aktuellen Wartungshinweise von "woom"-Kinderfahrrädern erfolgen aufgrund eines Sicherheitsrisikos. Es besteht die Gefahr, dass sich bei bestimmten "woom Original"-Modellen der Vorbau, der den Lenker mit der Gabel verbindet, lockert oder löst. Dies kann potenziell zu einem Sturz führen und somit die Sicherheit der Kinder gefährden. Um jegliches Risiko zu vermeiden, stellt "woom bikes" ein Wartungsset zur Verfügung, mit dem betroffene Fahrräder selbst gewartet werden können. Alternativ wird angeboten, den Vorbau durch Fachpersonal kostenlos zu überprüfen und gegebenenfalls warten zu lassen. Die Sicherheit der Kund*innen und ihrer Kinder habe für das Unternehmen höchste Priorität, heißt es. Daher werde dringend empfohlen, die betroffenen Fahrräder vorerst nicht zu verwenden, bis der Vorbau überprüft wurde.

Wichtig zu beachten: Betroffen sind nur Modelle mit nur EINER silbernen Klemmschraube am Vorbau und in den Größen 1, 1 PLUS, 2, 3, 4, 5, und 6.

"woom bikes" selbst hat die Käuferinnen und Käufer bereits per E-Mail kontaktiert. Wer das Fahrrad jedoch gebraucht gekauft hat, dürfte keine Information erhalten haben.