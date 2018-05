Nie mehr lernt ein Kind so viel wie im ersten Lebensjahr. In „Babys richtig fördern“ erfahren Eltern, wie sie ihr Kleines dabei unterstützen können.



Das erste Lächeln ihres Babys, die erste Drehung auf den Bauch, das erste „Mama“, Krabbeln, Sitzen… Junge Eltern sind zu beneiden, ihr Leben ist voller Höhepunkte. Und nie mehr lernt ein Kind so viel wie im ersten Lebensjahr. Gut, dass Mama und Papa den kleinen Ausdauer-Wundern dabei mit viel Liebe und Geduld zur Seite stehen.

Im aktuellen Sonderheft „Babys richtig fördern“ lesen Sie:

Was Ihr Kind wann kann: Meilensteine im 1. und 2. Jahr , mit Kalender

, mit Kalender Mit Loben geht Erziehen leichter – Tipps von Experten

Gesund durch den Sommer: Pflege für zarte Haut, Erste Hilfe auf dem Spielplatz, Campen mit Baby

Kindergarten: Wie Eltern ihr Kleines vorbereiten

Außerdem in der aktuellen Ausgabe

Iss dich fit: Gesund Ernährung ist ganz einfach

Selbst löffeln: So kriegen es die Kleinen locker hin

Die schönsten CDs für Kinder

So kommt Ihr Baby auf die Beine

Dazu auf 12 Extra-Seiten das große Dossier „Laufen lernen“: das trainiert die Balance; Ideen zum Hüpfen, Fliegen, Fangen; Spielzeug zum Schieben und Ziehen

