Welche Säuglingsmilch hilft, Allergien vorzubeugen? Welchen Brei bekommt mein Baby zuerst? Ab welchem Alter sind Kinderkekse okay? Unser Einkaufsführer listet 950 Produkte auf.



In Babys erstem Jahr dreht sich für Mütter viel um die richtige Ernährung und die Auswahl der passenden Lebensmittel. Das Sonderheft Gesund essen im ersten Jahr will Ihnen mit Tipps und Expertenrat Antwort auf Ihre Fragen geben.

Im großem Einkaufsführer haben wir 950 Produkte zusammengestellt und nach Marken sortiert. Dazu lesen Sie, warum Stillen das Beste für Mutter und Kind ist, was bei Bauchschmerzen für Entspannung sorgt und wie später das Essen mit dem Löffel klappt.

Als Extra finden Sie das Küchenposter „Ernährungsfahrplan für das erste Jahr“!

Gesund essen im ersten Jahr gibt’s jetzt am Kiosk, online im Shop, unter 07 81 / 639 - 46 62 (Mo – Fr von 8 – 18 Uhr) oder per E-Mail: Einzelhefte@bayard-media.de.

Merken