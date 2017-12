Advent mit Baby

Beleuchtete Weihnachtsbäume, Lebkuchen und ein Zusammentreffen mit dem Nikolaus: All das erlebt Julia, die Tochter unserer Kollegin Steffi, in diesem Advent zum ersten Mal.

Ich liebe die Advents- und Weihnachtszeit! Letztes Jahr habe ich die Eröffnung des Adventsmarktes noch mit dickem Bauch besucht. Diesmal passe ich wieder in meinen Wintermantel und Mathias hat weibliche Begleitung im Doppelpack 😉

Die Waldweihnacht besuchen

Mit dem Besuch der Waldweihnacht in unserer Ortschaft haben wir am Sonntag die Adventszeit eingeläutet. Das Wetter hat perfekt mitgespielt: Es hatte geschneit und der Boden war mit einer weißen Schicht überzuckert. Zum Auftakt sind wir mit Fackeln in den Wald gewandert. Dort wurden wir von einer Musikkapelle begrüßt, die mit Weihnachtsliedern für die passende vorweihnachtliche Stimmung gesorgt hat. Julia hat’s gefallen: Sie hat mit ihren Füßen zur Musik gewippt. Zum Aufwärmen gab’s ein großes Lagerfeuer, Punsch, Glühwein und Würstl vom Grill. Die größeren Kinder haben miteinander gespielt, so wurde es keinem langweilig.

Den Nikolaus treffen

Bald ist es so weit und Julia wird den Nikolaus treffen. Für einen Hausbesuch ist es dieses Jahr zwar noch zu früh, morgen findet aber die Nikolausfeier von Julias Krabbelgruppe statt. Auch die Großeltern sind dazu eingeladen. Als Höhepunkt kommt der Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kids vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie Julia darauf reagiert 😉

Auf den Christkindlmarkt gehen

Bei uns in der Nähe gibt es einen Christkindlmarkt mit einer lebenden Krippe, einem Handwerkerstadl und einer Spielecke für Kinder, in der sie im Stroh toben können. Genau das Richtige für uns! Auch wenn wir für Letzteres wohl noch ein Jahr warten müssen: Julia wird von der Krippe und den vielen Lichtern ganz bestimmt fasziniert sein. Nur die Suche nach einem kleinkindtauglichen Essen dürfte nicht ganz einfach werden. Zur Not gibt es einfach eine Semmel.

Einen Christbaum kaufen

Nächste Woche werde ich mich auf die Suche nach einem passenden Exemplar machen. Gerade gewachsen und ungefähr 1,60 Meter groß soll er sein. Unser Plan ist es, ihn auf einen kleinen Tisch zu stellen, damit der Großteil der Kugeln vor Julia sicher ist. Die anthrazitfarbenen Lieblingskugeln unserer Freundin kommen aus Sicherheitsgründen trotzdem nicht auf dem Baum: Ich habe eine günstige Variante besorgt, bei der es nicht so schlimm ist, wenn die ein oder andere Kugel kaputtgeht.

Heiligabend mit der ganzen Familie feiern

Wie im letzten Jahr werden wir auch dieses Jahr den Heiligabend mit beiden Familien gemeinsam feiern. Julia wird ihre erste Bescherung erleben und wir Erwachsene lassen es uns bei einem Raclette gutgehen.

Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und entspannte Adventszeit!

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.