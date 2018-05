Besuch auf dem Erlebnisbauernhof

Hühner füttern, Hasen streicheln, auf Tuchfühlung mit Kühen gehen: unsere Kollegin Steffi hat mit Tochter Julia (1) und ihrer Krabbelgruppe einen Erlebnisbauernhof besucht. Was sich als Highlight für die Kinder entpuppt hat:



„Da!“ sagt Julia, zeigt mit ihrem Finger auf eine Kuh und nickt. „Mama, bring der Kuh Futter“, will sie mir damit sagen. Ich schwitze langsam aber sicher angesichts der Anweisungen, die mir meine Tochter am laufenden Band gibt. Aber ich will ihrer Freude keinen Abbruch tun. Also laufe ich, schaufle Heu und kippe es dann nacheinander vor die besagten Kühe, zu denen sie mich dirigiert. Die wiederum freuen sich, eine schleckt begeistert an meiner Hand. Nur selten kommt man den Tieren so nahe wie hier: dem Erlebnisbauernhof in unserem Nachbarort, den wir heute mit unserer Krabbelgruppe besuchen.

Ab ins Heu!

Etwa 20 Kinder mit Eltern tummeln sich im Kuhstall, in dem eigens ein Strohlager errichtet wurde. Die kleinen Besucher können sich auf die Stroballen setzen, darüber klettern oder untendurch krabbeln. Für die Mutigen gibt es sogar eine kleine Plattform, von der aus man ins Stroh springen kann. Daneben wurde eine Art Sandkasten errichtet, der mit Getreidekörnern und Spielzeug gefüllt ist und vor allem auf die Kleineren eine große Anziehung ausübt. Tretbulldogs, kleine Schubkarren und Schaufeln runden das Angebot ab. Alles wird sofort ausprobiert und begeistert in Beschlag genommen. Überall herrscht ein reges Treiben.

Mais für die Hühner

Alle Kinder erhalten kleine Namensschilder, damit sie persönlich angesprochen werden können. In Gruppen aufgeteilt erkunden wir anschließend abwechselnd den Hof. Bei der Tierführung bekommen die Kinder Maiskörner – die „Leibspeise“ der Hühner. Wer seine Hand ausstreckt, wird sofort von Hühnern umringt, welche die Körner eifrig aus den Handflächen picken. Julia traut sich das nicht, sie beobachtet die Hühner lieber aus einiger Distanz. Ich übernehme ihren Job und strecke meine Hand aus. Eines der Hühner hat einen ziemlich krummen Schnabel und pickt mich beim Fressen gleich in den Finger. Nachdem alles verputzt ist, dürfen die Kinder ein besonders zahmes Huhn streicheln. Anschließend geht es weiter zu den Hasen und zum Schluss besuchen wir noch die kleinen Kälbchen.

Hoch auf dem Traktor

Natürlich darf auch das schwere Gerät nicht fehlen: In der Maschinenhalle steht der größte Traktor zum Probesitzen bereit – besonders für die etwas älteren Kinder ein riesiges Highlight. Ein Erinnerungsfoto schicke ich gleich Mathias. Julias Papa spricht nämlich schon davon, dass er Julia – wenn sie etwas größer ist – unbedingt auf dem Bulldog seiner Mama mitnehmen möchte.

Als wir nach Hause aufbrechen, sind die Kinder müde, machen aber einen glücklichen Eindruck. Bevor es daheim ins Bett geht, müssen wir aber dringend in die Badewanne – man riecht uns schon von Weitem. Außerdem wird die Waschmaschine gleich angeschmissen und das Stroh aus Mütze und Schuhen gezupft. Auch das gehört zu dem wunderbaren Besuch auf dem Bauernhof.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.