Die Grillsaison ist eröffnet

An diesen ersten schönen Frühlingstagen weht er einem endlich um die Nase: Der Duft nach Gegrilltem. Darauf hat auch unsere Kollegin Steffi schon lange gewartet. Wer bei ihr zuhause am Grill steht und was Tochter Julia (1) besonders gut schmeckt.



Ich stehe auf einem kleinen Bauernhof und verfrachte meine Einkäufe ins Auto: Mariniertes Grillfleisch, Käsegriller und Bratwurstschnecken. Nachdem über 20 Grad angesagt sind, werden wir sie endlich eröffnen, die diesjährige Grillsaison.

Ist Grillen Männersache?

Bei uns daheim bin nicht ich diejenige, die am Grill steht: Das ist in unserer Familie schon immer Männersache gewesen. Wenn die Männer über die richtigen Temperaturen, Garpunkte und Grillzeiten philosophieren, halte ich mich ganz dezent raus. Aber wir Frauen geben es gerne zu: Auch wenn wir die Einkäufe übernehmen, Salate schnippeln, Kartoffeln in den Ofen schieben und Dips anrühren – es ist schön, wenn man sich irgendwann in der Sonne zurücklehnen und die Männer einfach mal machen lassen kann. Gibt ja auch ein gutes Bild ab, wenn sie sich – in eine Grillschürze eingehüllt und mit dem ultra-hitzebeständigen Handschuh und der perfekt geformten Zange ausgestattet – um die Fleischbeilage für das Mittagessen kümmern.

Das Equipment muss stimmen

Mathias Motivation beim Grillen war schon immer groß. Als es darum ging, den ersten eigenen Grill auszusuchen, habe ich ihn einfach machen lassen. Schließlich hat er sich für einen Gas-Kugelgrill entschieden. Aus praktischen Gründen – auch wenn viele auf das Aroma schwören, das beim Grillen mit Kohle entsteht. Aber so muss man nach der Arbeit nicht allzu lange warten, bis die richtige Temperatur erreicht ist und man loslegen kann (was jetzt auch mit Familie sehr praktisch ist). Wenn es dann aber soweit ist, darf man sich ruhig Zeit lassen. Grillen ist nämlich noch schöner, wenn man es entspannt angehen lassen kann!

Würstchen für Julia

Unsere Dachterrasse ist derzeit leider noch im Wintermodus. Das Pflaster gehört dringend gereinigt, die Gartenmöbel sind noch unter einer dicken Plane versteckt. Auch die Pflanzen überwintern momentan noch drinnen. Darum haben wir uns bei meinen Eltern eingeladen. Auch meine Brüder werden da sein, denn wie oben bereits beschrieben: Alle sind bei uns ganz scharf aufs Grillen. Beim Einkaufen habe ich nichts dem Zufall überlassen und vieles eingekauft, das wir besonders gerne auf dem Grillrost haben. Das geht schon bei den Vorspeisen los. Habt ihr zum Beispiel schon mal Fetakäse mit Paprika und Rosmarin ausprobiert? Oder Speckdatteln? Oder gefüllte Champignons? Die beiden letzteren Dinge wird es auch bei unserem Familiengrillen geben. Bei den Hauptspeisen halten wir es diesmal klassisch. Was ansonsten bei uns der Renner ist: gegrillte Pizzen vom Blech oder Pizzastein.

Diese ist Julias erste Grillsaison. Denn letztes Jahr stand noch Brei auf ihrem Speiseplan. Auch wenn sie jegliche Art von Gemüse verschmäht: Ich bin mir sehr sicher, dass sie die Grillwürstl lieben wird. Genauso wie das selbstgemachte Kräuterbutter-Baguette. Allen, die auch am Grillen sind, wünsche ich einen guten Appetit. Genießt die ersten schönen Frühlingstage!

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.