Eifersucht auf die kleine Schwester

Julia (22 Monate), die Tochter unserer Kollegin Steffi, ist seit Monas Geburt eine große Schwester. Wie sie mit ihrer neuen Rolle zurechtkommt und warum Mama und Papa derzeit besonders gefragt sind.



„Mama, kuscheln!“ Julia steht vor mir und beobachtet ein wenig argwöhnisch, wie ich mit Mona im Arm auf der Couch sitze. Ich habe die Kleine gerade gestillt, wir warten aufs Bäuerchen. Normalerweise ist unsere ältere Tochter nicht so scharf aufs Kuscheln: Mehr als zehn Sekunden sind meist nicht drin, weil sie dann keine Zeit mehr hat und weiter muss. Diesmal aber geht es ihr um die Aufmerksamkeit: Das Baby nimmt gerade den Platz ein, der bisher ihr alleine gehörte.

Was können wir tun, damit die Eifersucht gar nicht so stark aufkommt? Das haben Mathias und ich uns während der Schwangerschaft gefragt. Schließlich entschieden wir uns dazu, Julia möglichst früh in die anstehende Veränderung einzubeziehen. „Du wirst eine Schwester, in meinem Bauch wächst ein kleines Baby, das in ein paar Monaten zu uns kommt“, informierte ich sie damals. Das verstand sie auch spätestens, als wir das Kinderzimmer einrichteten und mein Bauch immer größer wurde. Sie freute sich zum Glück darauf. Als es dann soweit war und Oma ihr von Monas Geburt erzählte, holte sie sofort ihre Kinderhandtasche und verstaute Kuscheltier „Herr Markus“, ihren Schnuller und ihre Trinkflasche darin. Im Krankenhaus konnte sie es kaum erwarten, ihre kleine Schwester zu streicheln und ihr „Herr Markus“ zum Kuscheln ins Bett zu legen.

Nicht ohne Papa!

Die ersten Wochen zu viert waren relativ entspannt. Julia reagierte nur dann empfindlich, wenn Mathias ausgiebig mit Mona kuschelte (ihr Papa ist ihr heilig, sie ist ein kleines Papa-Kind). Nachdem ich durchs Stillen aber ohnehin oft mit der Kleinen beschäftigt war, hatte sie ihren Vater meist für sich. Ich durfte sie in den ersten Tagen allerdings nicht ins Bett bringen: Sie akzeptierte nur Mathias. Das war nicht ganz einfach für mich, weil ich gerne mehr Zeit mit ihr verbracht hätte – gerade nach meinem Krankenhausaufenthalt. Da sind schon ein paar Tränen bei mir geflossen. „Mach dir keine Gedanken, das ist völlig normal“, versuchte mich unsere Hebamme Anna zu beruhigen. Nach kurzer Zeit wurde es zum Glück wieder besser.

Tipps der Nachsorge-Hebamme

Als Mathias wieder arbeiten musste, kam natürlich noch eine weitere Umstellung auf uns zu. „Wie werde ich bloß beiden Mädels und dem Haushalt gerecht?“, war meine nächste Frage an Anna. „Reduzier‘ die Ansprüche an dich und beschränke den Haushalt auf ein Minimum! Achte aber darauf, dass du nicht zu kurz kommst. Lass zur Not auch beide einmal quengeln. Eine ausgeglichene Mutter ist oft eine viel bessere“, so ihr Rat. Auch fürs Stillen hatte sie einen guten Tipp: Zuerst Trinkflasche, eine Kleinigkeit zu essen und eine Beschäftigungsmöglichkeit für Julia bereitstellen – wie beispielsweise ein Fotoalbum, das sie selbst umblättern kann. „Wenn Julia auf den Fotos im Mittelpunkt steht und es nur zum Stillen herausgeholt wird, kommt das meistens sehr gut an. Versuche, beim Stillen immer eine Hand freizuhaben. Lass deine Tochter sonst einfach mal machen, selbst, wenn sie dabei einen Schrank ausräumt. Auch das ist eine Art, sich selbst zu beschäftigen. Tabu ist nur, wenn sie in Monas Nähe tobt und die Kleine dabei verletzen könnte.“

Julia braucht unsere Aufmerksamkeit

Julia ist nach wie vor eine wahnsinnig liebe große Schwester: Sie bringt Mona den Schnuller, gibt die ausgepackten Babygeschenke ohne Wenn und Aber an die Kleine weiter (zum Glück waren manche Besucher so nett, an ein paar Gummibärchen oder Kekse für Julia zu denken) und freut sich, wenn wir Mona zu ihr ins Bett oder auf den Wickeltisch legen. Sie genießt es, wenn sie Exklusiv-Zeiten bekommt, fordert unsere Aufmerksamkeit aber stärker ein als früher. Sie will kuscheln und getragen werden, außerdem sucht sie so viel Nähe wie möglich. Wenn sie Oma besuchen darf – bisher ein Highlight – kommt sie manchmal gleich wieder zu uns zurück. Seit ein paar Tagen weint sie nachts und lässt sich nur beruhigen, wenn sie zu uns ins Bett darf oder Papa mit ihr im Kinderzimmer schläft. Ob das an der neuen Rolle, dem Zahnen oder einem Entwicklungsschub liegt – wir wissen es nicht. Fakt ist aber: Es könnte viel schlimmer sein.

Mathias und ich sind sehr glücklich und stolz auf unsere beiden gesunden Mädels. Das ist im Moment das Wichtigste. Alles andere wird sich mit der Zeit noch besser einspielen – da braucht es eben etwas Geduld.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.