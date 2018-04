Ein entspannter Geburtstag

Für das eigene Geburtstagsessen stundenlang in der Küche stehen? Eine große Party mit allem Drum und Dran? Nicht diesmal: Unsere Kollegin Steffi hat ihren Geburtstag ganz entspannt gefeiert. Über welches besondere Geschenk sie sich in diesem Jahr freuen darf, erfahrt ihr hier.



Der Frühstückstisch ist gedeckt, von meinem Platz schaut mir ein Strauß Frühlingsblumen entgegen. Ich stehe davor und freue mich. Diesen Moment will ich mental festhalten, das Szenario gibt’s schließlich nur einmal im Jahr: Nämlich dann, wenn ich Geburtstag habe. Der fällt in diesem Jahr praktischerweise auf einen Freitag. Mathias hat Homeoffice, Robbie Williams singt „I love my life“ und auch ich will mit niemandem tauschen. Weil mein Leben meistens einfach wunderbar ist. (Zumindest dann, wenn Julia nicht gerade wie eine Dauerklette an meinem Bein hängt oder beim Einkaufen alles Erreichbare ausräumt.)

Noch nicht in Feierlaune

Julia versteht noch nicht viel von Geburtstagen. Ausgerechnet heute ist ihre Laune nicht die beste. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen: Ihr dritter Zahn schiebt sich gerade durch. Nachdem sie den ganzen Vormittag lang abwechselnd schimpft, getragen werden will oder in den Schränken eine mittlere Verwüstung anrichtet, habe ich keine Lust mehr und verfrachte sie kurzerhand auf ihr Dreirad: Ab zum nahegelegenen Bauernhof, Katzen füttern. Dieses Ablenkungsmanöver funktioniert zum Glück immer 😉

Die Party kann losgehen!

Nach drei (!) Stunden Mittagsschlaf ist sie ausgeglichener. Gerade noch rechtzeitig, bevor ein paar meiner Freunde zu Besuch kommen. Die habe ich diesmal spontan am Nachmittag eingeladen, es gibt Sekt und Kuchen. Und auch Julia freut sich: Eine Freundin bringt ihre kleine Tochter Lena mit, die genauso alt ist wie Julia. Die Mädels verstehen sich gut. Nur an Julias Gastgeber-Qualitäten müssen wir noch arbeiten. Jemandem einen Kinderbesen über den Kopf zu hauen, gehört auf jeden Fall nicht dazu. Zum Glück ist die kleine Lena hart im Nehmen.

Das schönste Geschenk

Abends geht meine Geburtstagsfeier mit der Familien weiter. Den Partykeller habe ich am Abend zuvor schon fertig hergerichtet. Und für das Essen habe ich nicht in der Küche gestanden, sondern aus der Karte eines Italieners ausgesucht. Das war nicht nur lecker, sondern auch total stressfrei. Genau so soll es an Geburtstagen eigentlich auch sein!

Das schönste Geschenk haben Mathias und ich uns in diesem Jahr selbst bereitet. Es versteckt sich in meinem Bauch: Julia bekommt im Herbst ein Geschwisterchen. Wir sind unglaublich dankbar, das Wunder des Lebens noch einmal erfahren zu dürfen und hoffen, dass alles gut geht. Darauf stoßen wir an meinem Geburtstag mit meinen Lieben noch einmal besonders an (alkoholfrei, versteht sich).

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.