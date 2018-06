Ein neues Familienauto

Unsere Kollegin Steffi, Mama von Julia (1) und schwanger mit Baby Nummer 2, tauscht ihren fahrbaren Untersatz. Worauf sie beim Kauf des neuen Familienautos geachtet hat, lesen Sie hier.



Wir wohnen mitten auf dem Land, ungefähr da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Was einerseits idyllisch ist, aber nicht nur Vorteile hat: In unserer Ortschaft gibt es nämlich weder einen Bäcker noch ein Lebensmittelgeschäft. Die Anzahl der Busverbindungen in die nächsten beiden Städte ist – sagen wir es mal vorsichtig – sehr begrenzt. Gewisse Dinge kann man mit dem Fahrrad erledigen. Dafür braucht es aber nicht nur Zeit, sondern neben dem passenden Wetter auch eine gewisse sportliche Ausdauer (die bei mir nicht besonders ausgeprägt ist).

Wir brauchen mehr Platz

In der Ausbildung und im Job, beim Treffen mit Freunden und beim Einkaufen kommt man in unserer Gegend meist nicht ums Auto rum. Daher habe ich rechtzeitig mit den Fahrstunden angefangen, um den Führerschein pünktlich zu meinem 18. Geburtstag in der Tasche zu haben. Und seitdem besitze ich ein eigenes Auto. Zuerst einen Kleinwagen mit vielen Macken, seit einigen Jahren einen Mittelklassewagen, für den ich lange gespart habe. Mein Plan: Das gute Stück so lange zu fahren, bis dass der TÜV uns scheidet. Das war, bevor ich Mama geworden bin. Aktuell reicht der Kofferraum zwar für einen Kinderwagen und dank der umklappbaren Sitze bekommt man sogar noch etwas Gepäck ins Auto. Aber für eine vierköpfige Familie ist mein fahrbarer Untersatz auf Dauer einfach zu klein.

Welche Ausstattung ist nötig?

Beim Autohändler standen deshalb ein Kompaktvan sowie ein Kombi zur Probefahrt bereit. Der Van war wegen seiner Maße zunächst ungewohnt zu fahren, darum habe ich vorsichtshalber auf einem großen, fast leer stehenden Parkplatz meine Runden gedreht. Trotzdem hatte er schließlich im direkten Vergleich zu dem Kombi die Nase vorne – auch dank des größeren Innenraums.

Zu Hause haben wir dann überlegt, was wir an Ausstattung brauchen (und wollen). Damit ich problemlos in jede Parklücke komme, will ich eine eingebaute Rückfahrkamera. Außerdem wünsche ich mir ein Multifunktionslenkrad, mit dem ich auf Knopfdruck zwischen den Radiosendern wechseln kann (was ich ziemlich oft tue). Praktisch ist auch ein eingebautes Navigationsgerät, denn bisher habe ich mich sprachgesteuert über das Handy leiten lassen. Julia wird an den umklappbaren Tischen Freude haben. Außerdem kann sich unsere Tochter auf eine Premiere freuen: Denn wenn der neue Wagen da ist, ist sie alt genug, um im Kindersitz vorwärtsgerichtet mitzufahren. Spätestens im September gibt sie den Reboarder ohnehin an ihre kleine Schwester weiter.

Damit der neue Familienvan ansatzweise sportlich aussieht, war uns auch die Farbe wichtig. Schließlich haben wir uns für Weiß entschieden, der Wagen heizt sich dadurch im Sommer auch nicht ganz so schnell auf.

