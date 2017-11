Geschenke-Flut für Julia

Adventskalender, Nikolaus-Geschenke, Geburtstagsüberraschungen und Päckchen unterm Christbaum: Wenn es nach unserer Kollegin Steffi geht, soll sich die (vor-)weihnachtliche Geschenke-Flut für Töchterchen Julia möglichst in Grenzen halten. Nicht so einfach, wenn man am 6. Dezember Geburtstag hat.



Julia soll ihre Spielsachen wertschätzen – das ist etwas, das meinem Mann und mir sehr am Herzen liegt. Darum wünschen wir uns auch, dass sie zu Feierlichkeiten nicht mit Massen an Spielzeug überhäuft wird und es dann womöglich achtlos in die Ecke wirft. Stattdessen soll sie lieber Dinge bekommen, die mit Liebe für sie ausgesucht wurden (oder die sie sich später einmal wünscht). Dass wir Eltern, die Großeltern und der Patenonkel Julia zum Geburtstag (sie wird am Nikolaustag ein Jahr alt) und zu Weihnachten beschenken wollen, versteht sich natürlich von selbst. Aber mehrere Adventskalender, davon einen mit Schokolade, einen Selbstbefüllten und einen mit Spielzeug? Nicht, wenn es nach uns geht. In unserer Kindheit hat der Nikolaus zum Beispiel „nur“ Schokolade, Mandarinen und Nüsse gebracht. Warum soll das heute anders sein?

Zeit statt Zeug

Damit unser Vorhaben klappt, haben wir die Großeltern und Julias Patenonkel gebeten, jeweils nur ein Spielzeug zum Geburtstag zu überreichen sowie an Weihnachten unter den Baum zu legen. Es ist mir lieber, wenn sie unter dem Jahr einmal eine Kleinigkeit bekommt – passend zum Alter, den Interessen und den neugewonnenen Fähigkeiten. Und wenn jemand mehr schenken möchte, wäre doch gemeinsame Zeit eine tolle Sache: Zum Beispiel in Form eines Ausflugs oder später einmal eines Essens oder Kinobesuchs.

Unser Plan wird ganz sicher nicht einfach in der Umsetzung sein. Ich bin gespannt, ob sich die Familien dauerhaft an unsere Bitte halten werden. Auch, wenn wir einmal Kindergeburtstage feiern, dürfte sich die Anzahl der Geburtstagsgeschenke erhöhen. Und was, wenn Julia später mitbekommt, dass es in einigen Familien anders läuft? Denn die Erklärung, warum andere Kinder mehr Geschenke bekommen, hört man in diesem Alter sicher nicht gerne 😉 Daher bin ich schon gespannt, ob wir das Vorhaben so durchziehen können.

Das schenken wir

Eigentlich wollte ich unserer Tochter zum Geburtstag gerne eine Puppe schenken. Ich bewahre aber schon seit einiger Zeit eine Playmobil 1-2-3-Weihnachtskrippe im Schrank auf, die sie nun bekommen wird. Sie wird an den kleinen bunten Figuren ganz sicher ihre Freude haben.

Julias Weihnachtsgeschenk fällt etwas größer aus: Wir haben ihr ein gebrauchtes Dreirad mit Schiebestange und einer großen Fußablage gekauft. Auch wenn ich sie damit erst nächstes Jahr spazieren schieben kann, wird sie sich hoffentlich darüber freuen. Bei mir ist die Vorfreude auf jeden Fall schon groß.

Richtig schenken – unsere Tipps

Weniger ist manchmal mehr, auch wenn es schwer ist, Kindern einen Wunsch abzuschlagen – Tipps zum richtigen Schenken gibt’s hier!