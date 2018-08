Erziehungsziele im Praxistest

Ausführliches Zähneputzen, den Nachwuchs von elektronischen Medien fernhalten, essen, was auf dem Teller liegt… Unsere Kollegin Steffi, Mama von Julia (20 Monate), hatte sich einige Erziehungsziele gesetzt. Heute macht sie für uns Bestandsaufnahme und stellt fest: Im Familienalltag lässt sich längst nicht alles umsetzen.



Schon bevor ich Mama geworden bin, hatte ich eine Idee davon, wie ich mein Kind einmal erziehen und meine Mutterrolle ausfüllen möchte. Vieles, das ich mir vorgenommen hatte, hing mit meiner persönlichen Einstellung zusammen. Einiges kam mir aber beim Blick auf andere Familien in den Sinn. Ich erinnere mich beispielsweise noch gut an eine Frau, die sich die Zeit nahm, ihrem Sohn auf dem Fußweg zum Kindergarten die Umgebung detailliert zu erklären. „Was für eine tolle Mama. So entspannt und liebevoll will ich später auch mal mit meinem Kind umgehen“, dachte ich damals.

Eine Sache, die ich dagegen in die „Geht gar nicht“-Schublade steckte, war der zu frühe Umgang meines Nachwuchses mit elektronischen Medien, wie beispielsweise Fernseher und Handy.

Was soll ich sagen: Jetzt, nach 20 Monaten „Echtbetrieb“, bin ich von manchen meiner Vorstellungen abgewichen. Einiges lässt sich nicht so umsetzen, wie gedacht. Andere Dinge scheitern an meiner Bequemlichkeit.

Theorie & Praxis

Elektronische Medien sind im frühen Kleinkindalter tabu.

Das funktioniert entgegen meinem damaligen Plan leider nicht. Warum? Julia hat meinen Umgang mit dem Handy schon zeitig beobachtet und wollte es mir natürlich gleichtun. Ihre erste WhatsApp an Opa? Hat sie schon vor längerer Zeit verschickt. Auch die Tastensperre kriegt sie problemlos raus. Inzwischen darf sie sich zu bestimmten Gelegenheiten sogar eine Sammlung an Kinderliedern auf youtube anschauen – in meiner ursprünglichen Vorstellung ein „No Go“. Ich finde es zwar immer noch nicht toll, es ist aber einfach zu praktisch, wenn ich fürs Putzen oder Staubsaugen nur ein Drittel der Zeit benötige.

Das Kind soll lernen, sich selbst zu beschäftigen.

Ein schöne Vorstellung, die derzeit leider noch nicht wie erhofft läuft. Dass es nicht unbedingt förderlich ist, wenn sich Julia am Handy Kinderlieder ansehen darf, ist mir klar. Aber auch ansonsten beschäftigt sie sich nur wenig mit ihren Spielsachen – es sei denn, Mama sitzt direkt daneben. Am liebsten hilft sie mir beim Kochen und Backen oder ist draußen im Freien. Dass sie heute zum ersten Mal eine Höhle mit ihren Kuscheltieren gebaut hat, war eine große Überraschung. Erst kürzlich habe ich eine gute Freundin – selber Mutter und Erzieherin – gefragt, ob ich ihrer Meinung nach bei meiner Erziehung etwas falsch mache. „Bei uns zu Hause läuft es ähnlich“, bekam ich zur Antwort. „Viele Kinder lernen auch erst im Kindergartenalter, sich alleine zu beschäftigen.“

Ich gebe nur kleine Essensportionen auf den Teller. Lieber lege ich nach, bevor ich zermatschtes Essen entsorgen oder selber aufessen muss.

Das habe ich mir oft gedacht, wenn ich andere Familien beim Essen beobachtet habe. Ihr erratet es sicher? Auch davon sind wir meilenweit entfernt. Weil Julia erst Babybel-Käse will (den sie auspackt und anschließend liegen lässt), dann die geliebte Salami entdeckt und zum Buttertoast schließlich noch Gurke braucht, wird die Menge auf dem Teller immer größer. Schlussendlich isst sie oft nur ein paar Happen, bevor sie satt ist oder das Interesse verliert, obwohl sie gerade noch hungrig Nachschub gefordert hat. Da sie leider generell eine schlechte Esserin ist, kriegt sie mich einfach oft rum. Die Reste werden dann entweder für den nächsten Tag weggepackt, oft teilen sie Mathias und ich aber auch unter uns auf. In den Genuss von angelutschten Brezen und Keksen komme ich also regelmäßig. Was schon mal gekaut wurde, landet aber im Müll.

Die Zähne werden regelmäßig und ausführlich geputzt.

Zugegeben: Unsere Tochter hat zwar erst fünf Zähne, aber auch die wollen gereinigt werden. Leider können wir ihr das derzeit nicht wirklich schmackhaft machen, trotz Blick in den Spiegel, der roten „Kinder-Mäuse-Zahnpasta“ und Aufzählung aller ihrer Freunde, die sich „natürlich“ die Zähne putzen. Am besten funktioniert das Selberputzen, das aber meist nur aus Kauen auf der Bürste und Aufessen der Zahnpasta besteht. Die oberen Zähne lässt Julia ganz aus. Daher müssen wir häufig nachputzen und sie zur Not dabei festhalten. Von „ausführlich“ kann aber auch dann keine Rede sein. Wir geben uns schon mit einer Gesamtputzdauer von zehn Sekunden zufrieden.

Ich hoffe doch, dass sich einige der aufgezählten Dinge von alleine lösen werden, wenn Julia älter wird. Ansonsten leben wir getreu dem Motto „Nobody is perfect!“ und versuchen jeden Tag unser Bestes.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.