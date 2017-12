Grüße aus dem Krankenlager

Erkältungen und Magen-Darm-Grippe: Bei unserer Kollegin Steffi und Tochter Julia haben Taschentücher, Desinfektionsmittel und Magentee Einzug gehalten. Da hat sich bewährt, dass es das Lieblingskuscheltier „Herrn Markus“ gleich in mehrfacher Ausführung gibt.



Sie haben uns aufgespürt, die Viren und Bakterien. Seit Wochen herrscht hier fast permanentes Krankenlager! Julias erster Winter im vergangenen Jahr war – dem Nestschutz durch das Stillen sei Dank – sehr entspannt. In diesem Jahr sieht es etwas anders aus: Zwei Erkältungen und ein Magen-Darm-Virus haben Julia alleine in den letzten fünf Wochen heimgesucht. Sie steckt sich im Moment einfach überall an: Ist der Opa erkältet, kann man buchstäblich darauf warten, bis es bei Julia losgeht. Oder wie letzte Woche: Da musste sie nach einem Mama-Kind-Treff nachts spucken. Mir tat die Maus richtig leid, sie hat sich so gequält. Die neue Waschmaschine musste gleich tüchtig ran und lief fast ununterbrochen: Schlafsäcke, Bettwäsche, Schmusetücher, Handtücher, Spüllumpen. Praktisch, dass wir ihr Lieblingskuscheltier, „Herrn Markus“, gleich vier Mal zu Hause haben. Ohne ihn wäre das Einschlafen undenkbar gewesen.

Mama und Papa hat’s erwischt

Genützt haben das Waschen und Desinfizieren trotzdem nichts: Ganz nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ ging es am übernächsten Tag auch bei Mathias und mir los. Wir waren fix und fertig, Julia wieder quietschfidel. Sie wollte spielen, uns war einfach nur übel. Wie gut, dass die Großeltern im gleichen Haus wohnen. Meine Mama hat unsere Kleine den ganzen Tag über bespaßt und gefüttert. Nur zum Schlafen kam sie in ihr Zimmer. Der Opa blieb leider nicht verschont.

Gerade, wenn man mit vielen Menschen zusammen kommt, bleibt es nicht aus, dass man sich von Zeit zu Zeit bei anderen ansteckt. Das war Mathias und mir auch bewusst, als wir Julia in der Krabbelgruppe angemeldet haben. Als die kalte Jahreszeit losging, haben wir Mamas darüber gesprochen und waren uns glücklicherweise einig: Hat ein Kind einen Schnupfen oder leichten Husten, darf es trotzdem zum Spielen kommen. Schließlich läuft in den Wintermonaten immer mal wieder bei jemandem die Nase. Bei einem schwereren Infekt bleibt man natürlich daheim. Das klappt auch echt gut!

Gesund in die Vorweihnachtszeit

Ich fürchte, spätestens wenn Julia in den Kindergarten kommt, dürfen wir uns krankheitstechnisch noch auf einiges gefasst machen. Das erzählen mir zumindest befreundete Mamas mit größeren Kindern. Aber diese Zeit gehört eben leider zum Großwerden dazu – auch wenn sie anstrengend und kräftezehrend ist.

Nachdem es uns jetzt allen wieder besser geht, wünsche ich mir ein paar weniger stressige Wochen, in denen auch die Nächte wieder ruhiger werden. Denn bald steht Julias erster Geburtstag an, und natürlich die Weihnachtszeit. Ob das klappt? Wir lassen uns überraschen.

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.

Merken